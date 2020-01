Aumentan Limpiaparabrisas en Esquinas de la Ciudad

* No se les Apoya Como a los Extranjeros.

Tapachula, Chiapas; 10 de enero.- El número de jóvenes limpiaparabrisas y vendedores ambulantes en las esquinas de la ciudad, se han incrementado rápidamente y ha ocasionado inconformidad en la población.

Gabriel Díaz Castro, docente de secundaria, dijo en entrevista a este rotativo, que muchos de esos jóvenes se drogan públicamente y nadie les dice nada.

Bajo el influjo de las drogas y, quizá, de bebidas embriagantes, «se dedican a faltarle el respeto a las mujeres, niños y estudiantes, quienes tienen que huir despavoridos ante el temor de ser atacados».

Consideró que hay dependencias e instituciones que deben de vigilar que no se lleven a cabo ese tipo de actividades, como el DIF, «porque es un reflejo de que no están cumpliendo con sus obligaciones».

Por su parte, Artemio Hernández Nucamendi, del ramo de la construcción, comentó que esos grupos de personas se suben a los cofres de los carros, los dañan e insultan a los que no les dan dinero.

Desde su punto de vista, algunas de esas personas pudieran estar involucrados en los asaltos a transeúntes y robos de vehículos que, coincidentemente, ocurren en los sectores por donde ellos se mantienen.

Tampoco son bien vistos por los turistas y los visitantes de las tiendas comerciales, dijo, además de quienes tienen que pasar por los principales cruceros de la ciudad.

Recordó que, con las oportunidades que ofrecen ahora varios programas gubernamentales para aquellos que ni estudian ni trabajan, ya no hay pretexto para continuar con esas actividades.

En el caso de los ambulantes, subrayó que es un flagelo que siempre ha existido, pero que en los últimos meses se ha desbordado con la complacencia del Gobierno Municipal. EL ORBE / Mesa de la Redacción