Continúan las Protestas Contra el Coapatap por Desabasto

Tapachula, Chiapas; 11 de Enero.- Las protestas en contra del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap), durante la presente administración municipal, se han hecho permanentes.

En este año y medio que lleva el actual Ayuntamiento que aún encabeza el alcalde, Óscar Gurría Penagos, las principales denuncias son las altas tarifas, el desabasto y el pésimo servicio.

Este sábado no fue la excepción. Amas de casa protestaron en las inmediaciones de esas oficinas, ubicadas en la colonia «5 de Febrero», al norte de la ciudad.

Con pancartas expresaron su inconformidad porque en la colonia «El Porvenir» aseguran que están padeciendo un grave desabasto del agua potable.

En voz de las manifestantes, Londy Velasco Díaz, dijo en entrevista a este rotativo que tienen varios días sin que les llegue agua y que durante todo el año pasaron semanas sin el vital líquido.

«Estamos inconformes porque pagamos oportunamente nuestros recibos y aún así no hemos recibido ese servicio», señaló.

Por ello, agregó, no pueden bañarse, lavar la ropa, ni siquiera los trastes y por ello temen que en cualquier momento puedan brotar enfermedades

Ante la protesta, directivos del Copatap se comprometieron a que el lunes realizarán la distribución en esa colonia y, por esa promesa, dieron por concluida la manifestación.

Sin embargo, advirtieron que, de no cumplirse, volverán nuevamente al plantón. EL ORBE/ Mesa de Redacción