Falta de Alumbrado Público Propicia Inseguridad en “Colinas del Rey”

Tapachula, Chiapas; 11 de Enero.- La falta de alumbrado público en la colonia Colinas del Rey propicia inseguridad, situación por la que sus habitantes solicitan la rehabilitación de las luminarias o cambiadas las que ya no sirven.

El Presidente de esa colonia ubicada al Norte Oriente de la ciudad, Alfredo Barrios Díaz, señaló que más del 50% de las lámparas no funcionan.

Desde hace tiempo han estado solicitando a las autoridades municipales actuales que atiendan esta problemática, dijo, al ser un reclamo de todos los colonos ante la falta de alumbrado público.

Manifestó que ha habido muchos asaltos a los alumnos, los han despojado de su teléfono celular, lo mismo les ha pasado a las personas que van o regresan de su trabajo, cuando pasan en los lugares oscuros, es preocupante que la mayor parte de la colonia está en penumbras.

Barrios Díaz indicó que desde hace varios meses presentaron la solicitud al Ayuntamiento de Tapachula para que se realicen los trabajos en el alumbrado público, pero no habido respuesta alguna, e indicó que están muy abandonados en esta colonia por parte de la autoridad municipal.

Es necesario atender esta situación y que les den pronta respuesta porque ya han metido varias solicitudes y no les han hecho caso, “pagamos nuestros impuestos para que nos den un servicio bueno en cuanto al alumbrado público y seguridad, pagamos el Predial que ya lo están cobrando, entonces, así como nos exigen, también nosotros tenemos el derecho de exigir”, afirmó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González