Severa Crisis Sufren más de 2 mil Pescadores de Puerto Madero

* Conapesca les Niegan Permiso Para Captura de Camarón.

Tapachula, Chiapas; 12 de Enero.- Alrededor de 2 mil pescadores de Puerto Madero están en una crisis constante ante la falta de producción y la carencia de los permisos que les permitan incursionar en otras especies como el camarón, el barrilete o el dorado, por lo que solicitaron una vez más al Gobierno Federal voltee los ojos al sector pesquero, pues hasta el momento la Cuarta Transformación no se hace presente.

La Presidente de la Federación de Pescadores del Soconusco “Cielo, Mar y Chiapas”, Paola Domínguez Solar, indicó que sólo tienen permisos de escama marina y tiburón, no obstante con el arribo de barcos provenientes de Sinaloa y el alejamiento del tiburón de las costas chiapanecas, la situación se ha vuelto crítica.

Los barcos de Sinaloa, llegan a pescar camarón en las costas chiapanecas, y al realizar esa labor, exterminan las especies que los pescadores chiapanecos tienen permitido pescar; por otro lado, el tiburón se ha alejado a más de 200 kilómetros de las costas, y eso hace que sea más peligrosa su captura.

Lamentó que con la llegada del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la CONAPESCA se haya convertido en una dependencia más burocrática, pues a pesar de que las cooperativas de Chiapas tienen un registro legal para aspirar a los programas de apoyos, la dependencia federal les pone trabas que repercute directamente en la afectación de los bolsillos de las familias pescadoras.

Los pescadores de Chiapas tienen grandes necesidades que les impiden tener la productividad que se tenía hace algunos años, y aún así, el Gobierno no se ha dado cuenta que ante la falta de apoyos a este sector, los está sentenciando a seguir en esta dinámica de pobreza.

Para finalizar puntualizó que, solicitan entre otras soluciones, la renovación de embarcaciones y motores fuera de borda, un incentivo para cubrir el gasto de combustible, así como abrir la pesca al camarón y el dorado, para solventar la situación que aquejan desde hace algunos años en que se dejó de invertir en este sector productivo. EL ORBE/ Marvin Bautista