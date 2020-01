COPARMEX y CANACO Rechazan Ingreso de más Caravanas Migrantes

Tapachula, Chiapas; 16 de Enero.- Ante la conformación de una nueva caravana de migrantes proveniente de Honduras, y que pudieran unirse a ella gente de Guatemala y El Salvador, representantes de diversos organismos productivos del Soconusco coincidieron en que el Gobierno Federal debe contener la entrada de más migrantes sin documentos oficiales, ya que su estancia en Tapachula y demás municipios de la región ha generado inestabilidad social por diversos factores, además de inhibir la inversión y economía de los habitantes en general.

El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Costa de Chiapas, José Antonio Toriello Elorza, expresó que el Gobierno Federal no debe permitir el ingreso de migrantes sin documentos oficiales, y los que de manera legal puedan entrar, deban adaptarse a las leyes mexicanas; pues de acuerdo a cifras oficiales, se tienen registrado de manera oficial más de 50 mil personas ingresadas de 41 nacionalidades, donde un número muy inferior lo ha hecho de manera regular.

El líder empresarial dijo que en contraparte, existe un gran número de migrantes en espera de su situación legal, aunque la mayoría de ellos no cumplen con los requisitos para estar en nuestro país al ser una población flotante a los que no se les puede contratar legalmente, por lo que su estancia es incierta y genera incertidumbre, pues esta gente de algo debe vivir o generar ingresos para ellos y sus familias, lo que pudiera dar paso a pensar si sus ingresos pueden ser lícitos e inclusive puedan ser víctimas de explotación.

Por su parte, la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tapachula, María Eugenia Moreno Mendoza, subrayó estar en desacuerdo de la entrada de una caravana más a esta zona, ya que el balance ha sido más negativo que positivo de los migrantes que se han asentado por más de un año en los municipios del Soconusco, donde han habido afectaciones sociales, económicas y de inseguridad, principalmente, e inclusive de impacto negativo a los derechos humanos de estas personas al vivir hacinadas, sin comida a veces o en condiciones insalubres propias de la naturaleza de la migración mal planeada, donde el Gobierno no ha podido resolver muchas responsabilidades en este fenómeno social.

La representante de los industriales aclaró que si bien no todos los migrantes son delincuentes, en muchos de los delitos cometidos en la región están involucrados gente llegada en las caravanas anteriores, por lo que los habitantes locales han actuado con desconfianza y rechazo natural; además de que quienes quieran apoyarlos con empleo, las normativas del IMSS o de la misma Secretaría de Hacienda impide ofrecerles trabajo formal.

Ante el anuncio, de la Secretaría de Gobernación, hace unas horas de que se contendrá a esta y futuras caravanas de migrantes, los entrevistados coincidieron en que es una medida inteligente ya que el Estado mexicano evitará que estas personas sufran lo que la gente que le antecedió siente al estar incierta en esta región sobre su situación de estancia legal.

De la gente migrante en nuestra zona, muy pocos han logrado su estancia legal y otro número menor está en condición de refugiados, señaló; además de que estas personas requieren de vivienda, trabajo, educación y salud como un derecho que en contadas ocasiones pueden acceder, por lo cual estarán al pendiente del proceder de las autoridades federales para que cumplan con el anuncio de contener la entrada de más migrantes.

Finalmente, expusieron que la economía local ha ido a la baja debido a que no existe una ocupación hotelera de turistas, se ha disminuido el número de usuarios a restaurantes, al comercio formal y se ha inhibido la inversión nacional y extranjera, además de que los principales generadores de economía en el Soconusco, como es el mercado guatemalteco, ha tenido decremento por falta de interés de venir o porque para entrar a nuestro país les exigen mucho más que la Tarjeta de Visitante Regional, donde la autoridad no logra diferenciar a personas extranjeras legales con migrantes sin documentos. Agencia Intermedios