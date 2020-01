Colonos de Santa Clara II Denuncian Inseguridad

* Estudiantes Sufren Asaltos en Callejón “Esquipulas”.

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero.- Habitantes del Fraccionamiento Santa Clara II se pronunciaron porque el Ayuntamiento de Tapachula les construya diversas obras, entre ellas una cancha de futbol infantil con toda su infraestructura y la pavimentación de una calle.

Bersaín Juárez Díaz, Presidente de la Asociación Civil del Fraccionamiento Santa Clara II, precisó que ese espacio deportivo, para el cual se cuenta con el terreno, vendrá a ser de mucha utilidad, sobre todo porque permitirá que los niños se alejen de la ociosidad y que además no estén en peligro de ser atropellados cuando juegan en la calle.

Otro planteamiento es que les rehabiliten el callejón denominado ‘Señor de la Misericordia’, toda vez que en temporada de estiaje hay bastante polvo y durante las lluvias se convierte en un lodazal, por lo que es una prioridad y beneficiará no solo a los habitantes, sino también a los alumnos de la Escuela Primaria “Luis Donaldo Colosio” y a los del Jardín de Niños que por ahí transitan, sostuvo.

Durante la reunión en la que estuvo acompañado de Amada Rocío Gerardo Santiago, Vicepresidente; Francisco García Zárate, Secretario; Alfredo Zapién Anaya, Tesorero, explicó que hay un andador que entronca con la avenida principal y está en pésimas condiciones.

Una más de sus necesidades es hacia la empresa Constructora Integral del Sureste de Chiapas, S. A., que demolió aulas y la barda perimetral, toda vez que destruyó toda la banqueta de la escuela tanto en el callejón como en la parte de la fachada, y a pesar de que se hizo responsable de dejarla como estaba, no ha cumplido.

La construcción de la cancha de futbol beneficiará tanto a los alumnos de la escuela primaria que ha ido creciendo en su matrícula, así como a los niños que habitan en el fraccionamiento y sus alrededores.

Finalmente, indicó que en el citado callejón se han dado casos de inseguridad, muchas personas han sido asaltadas, sobre todo donde se ubica la entrada a la colonia Esquipulas. EL ORBE / Rodolfo Hernández González