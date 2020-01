Asesinos y Delincuentes Peligrosos se Infiltran en Contingentes de las Caravanas

* Afirma Migrante Cubana.

Tapachula, Chiapas; 18 de Enero.- Asesinos y delincuentes peligrosos se infiltran en las caravanas, que lamentablemente vienen afectar a los mexicanos de esta región, afirmó Mailoys Rojas García, de origen cubano.

Señaló que con la llegada de más gente se ve impactada la economía de esta región, pero sobre todo la seguridad, ya que se escucha que muchos se involucran en hechos delictivos.

Aunque aseguró que llegó de manera individual y no en una caravana, señaló que ACNUR ha tomado algunas medidas para no dar tan fácilmente la visa humanitaria, que consiste en que los solicitantes tengan hijos, de lo contrario se las están negando y eso provoca que miles de migrantes se sigan quedando varados en esta ciudad.

Hasta hace poco, agregó, la daban a quien la solicitara, pero todo ha cambiado y eso provoca que ya la gente se esté quedando en Tapachula, porque son muchos los migrantes y con esta caravana lo más seguro es que las cosas se pondrán peor, agregó.

En su caso, no desea quedarse en Tapachula, agregó, sobre todo porque no hay fuentes de empleo y que además fue amenazada por una persona, entonces tiene miedo de que le hagan algo, por lo que pidió a las autoridades agilizar los trámites para los migrantes y continúen su camino hacia el interior del territorio mexicano.

Muchos de los migrantes que están llegando vienen para mejorar sus condiciones de vida, pero muchos vienen a las drogas, a los negocios de las bandas, en las caravanas siempre vienen muchos delincuentes, viene todo tipo de malas personas y matones, finalizó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González