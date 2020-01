No les Paga el Ayuntamiento a los Migrantes

* Suspenden Limpieza de la Ciudad. Un Cochinero.

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero.- Cientos de migrantes contratados por el Gobierno para realizar actividades de limpieza y mantenimiento de las calles de la ciudad, paralizaron esas tareas en protesta porque no les pagan desde Diciembre.

Los inconformes se concentraron en el edificio que tiene rentado el Ayuntamiento para sus oficinas, en la Central Poniente y 2.ª Sur.

Ahí, comentaron a los medios de comunicación que buscaron un diálogo con las autoridades locales, que tienen la responsabilidad de contratarlos y pagarles, pero no tuvieron respuestas positivas.

En lugar de eso, denunciaron que funcionarios municipales los amenazaron de que, si seguían exigiendo sus pagos, llamarían a los agentes migratorios para que los deportaran.

También les enviaron elementos de la Policía Municipal, lo que consideraron fue un acto intimidatorio para que guardaran silencio en torno a esas irregularidades.

Se desconoce el destino y el uso que le dieron a esos recursos que debieron de haber sido pagados el año pasado.

Los migrantes adelantaron que esperarán que sus salarios sean pagados en su totalidad este lunes, si no, iniciarán una huelga de hambre afuera de la Presidencia Municipal. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello