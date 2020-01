Minimiza Oscar Gurría Índice de Inseguridad en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero.- De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Tapachula es la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional, y es que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana más del 90 por ciento de su población afirmó no sentirse segura en la ciudad.

Luego de que Tapachula fuera noticia a nivel nacional, el presidente municipal, Oscar Gurría Penagos, en conferencia de prensa de este lunes minimizó esta problemática, al asegurar una vez más que en la ciudad hay más miedo que inseguridad.

Aunque no aseguró que los datos del Inegi sean erróneos, dijo que esta encuesta se basa solo en el sentir de la población y no en datos reales, lo cual está fuera de la realidad ya que en los últimos meses en Tapachula se ha disparado el índice delictivo, y aunque las autoridades traten de ocultarlo los casos de personas víctimas de la delincuencia se presentan todos los días.

Los datos del Inegi señalan que las ciudades con mayor percepción de inseguridad son: Puebla, Tapachula, Ecatepec de Morelos, Uruapan, Fresnillo, Tlalnepantla de Baz, todas por arriba del 90 por ciento.

“Lo he dicho, existe más miedo que inseguridad en Tapachula, y es que a las personas les causa sensación de miedo si pasa en una calle y ve a alguien consumiendo alcohol, si está oscuro les da miedo, y esos rubros son los que considera el Inegi, por ello lo vuelvo a repetir, hay más sensación de miedo que inseguridad”, sostuvo.

Escudándose en que Tapachula no cuenta con el número de elementos policíacos necesarios para brindar seguridad a la población, ya que, según la Organización de las Naciones Unidad, se debe de destinar a un policía por cada mil habitantes, cuando en la ciudad solo se cuenta con 530 elementos de la Policía Municipal para resguardar a una población que supera los 500 mil habitantes, refirió que hacen lo que pueden para combatir esta problemática.

El Alcalde hizo mención que han incrementado un 35 por ciento el número de elementos policíacos, pero no consideró que la mayoría están comisionados para reprimir a vendedores ambulantes y no para realizar recorridos en colonias con mayor índice delictivo, por lo que la población está a merced de la delincuencia que opera de manera impune.

A pesar de que el Presidente Municipal intente minimizar el tema de inseguridad, en la ciudad se han incrementado los asesinatos, robos de vehículos, feminicidios, robos a casa habitación, asaltos a cuentahabientes, entre otros ilícitos, y lo lamentable es que las corporaciones policíacas no han tenido la capacidad para contrarrestar esta problemática y es la incidencia delictiva la que mantiene a la población en la zozobra y con miedo.

Diversos sector productivos, empresariales y sociales han externado su preocupación ante los niveles de inseguridad que se registran en Tapachula, ocasionados por el ingreso desordenado de migrantes y por la falta de estrategia de la autoridad municipal para combatir esta problemática.

Aunque el Alcalde en su conferencia de prensa aseguró que trabajarán en revertir esta situación, a pesar de ser cuestionado no dio a conocer las estrategias que implementarán para combatir la ola delictiva que se presenta en el municipio y sólo hizo el llamado de conciencia a la población para que entre todos se cuiden, cuando es una responsabilidad de la autoridad municipal garantizar la seguridad de sus ciudadanos. EL ORBE/ Marvin Bautista