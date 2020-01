Clausuran Purificadoras de Agua por Operar Irregularmente en Tapachula

* Debido a Denuncias de Usuarios.

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero.- La Secretaría de Salud en Chiapas clausuró en la ciudad tres plantas potabilizadoras de agua que se comercializaban en garrafones, por estar operando de manera irregular, es decir, de las llamadas popularmente piratas.

Luis Manuel Salgado Corsantes, titular de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, revelo al rotativo EL ORBE, que en los últimos meses, se han abierto varias plantas en la ciudad.

Los propietarios de ese tipo de establecimientos se están organizando para conformar una asociación representativa ante las autoridades, conformar un padrón y estar todas debidamente registradas.

Actualmente, dijo, hay un registro de alrededor de 450 establecimientos abiertos en el municipio de Tapachula, a quienes, según Salgado, se les dan cursos de capacitación para que sepan todo lo relacionado al tratamiento del agua y ésta sea de calidad.

Aquellos que no cumplan con lo que establece la ley, se hacen acreedores a sanciones e incluso el cierre de las plantas de manera temporal o definitiva, así como multas económicas que dependen del dictamen de lo incumplido.

Reconoció que hay plantas clandestinas que están operando. Por eso, apuntó, atienden las denuncias ciudadanas, se verifican y, al corroborar que no cuentan con los permisos que marca la ley o tienen irregularidades, son clausuradas.

Así también, se les da un seguimiento para que no sigan trabajando y no pongan en riesgo la salud de los consumidores

Algunas otras se les ha hecho notificaciones, han logrado solventarlas y se han regularizado conforme a lo establecido en la normativa.

Han sido los mismos ciudadanos que han llegado con los garrafones ante las autoridades sanitarias para denunciar que el líquido está sucio o con otras deficiencias, con lo que se inician las investigaciones y se procede jurídicamente, afirmó.

Por eso hizo un llamado a la sociedad en general a presentar sus denuncias cuando considere que el agua que está consumiendo no es de la calidad apropiada, en la salvedad de que todas las quejas seguirán un curso y se les notificará los resultados. EL ORBE / Mesa de Redacción