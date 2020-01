Denuncian Basurero Clandestino en “Vida Mejor”

* Aumentan Enfermedades en Niños y Ancianos.

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero.- Un grave foco de contaminación se ha convertido un basurero clandestino ubicado en el polígono 1 del Fraccionamiento Vida Mejor, en los límites con el ejido Llano de la Lima, ubicado al sur de la ciudad, ocasionando un problema de salud pública entre los habitantes de este centro poblacional, pues a pesar de haber denunciado en varias ocasiones esta situación, las autoridades no actúan.

El basurero clandestino no sólo contamina al medio ambiente, sino también, se convierte en criaderos potenciales de reproducción del mosco transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, por lo que urge que las autoridades hagan cumplir la ley y castigar a quienes tiran la basura en los andadores, esperando que el personal de limpia con el camión recolector lo llegue a levantar.

En representación de los afectados, Julio Mérida, afirmó estar cansados de que las personas sin escrúpulos tiren sus desechos donde hay viviendas, lo que se ha convertido en un riesgo permanente a la salud de los habitantes.

A partir de la generación de este foco de infección, los niños y los adultos mayores, ya comienzan a presentar complicaciones en su salud, como enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel; pero a las personas que tiran su basura ahí no les importa porque responden de manera grosera cuando se les ha llamado la atención.

Los olores que emanan de este lugar, son insoportables, dijo, porque las personas no sólo tiran desechos de sus hogares, sino también animales muertos, que al iniciar su proceso de descomposición generan condiciones de riesgo grave de contaminación para las personas.

Es necesario que la autoridad responsable aplique sanciones ejemplares para las personas sin conciencia que tiran sus desechos en lugares no permitidos, para que la población deje de contaminar, de lo contrario la problemática continuará. EL ORBE/ Marvin Bautista