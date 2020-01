Apagones Dañan Aparatos Electrodomésticos en Suchiate

*CFE Desatiende a Usuarios.

Tapachula, Chiapas; 17 de Enero.- Decenas de colonias del municipio fronterizo de Suchiate han sufrido los constantes apagones de la Comisión Federal de Electricidad, lo que ha provocado un perjuicio incuantificable por el deterioro de los aparatos electrodomésticos y el riesgo constante de que los enfermos no puedan mantener en refrigeración sus medicamentos.

El eepresentante de Presidentes de Colonias en Suchiate, Javier Ovilla Estrada, mencionó que la ciudadanía suchiatense está harta de los atropellos de la paraestatal, la que sin responsabilidad alguna provocan los apagones, al parecer derivados de que los transformadores, así como de las líneas de distribución hacia los hogares se encuentran obsoletos.

La situación es preocupante, pues en su caso particular, su hijo recibe un tratamiento de hemodiálisis, por el cual tiene que mantener en refrigeración sus medicinas que tienen un costo elevado, sin embargo, con el último apagón, se quemó su refrigerador, y las medicinas se echaron a perder, sin que por ello la Comisión Federal de Electricidad se haya hecho responsable.

Lo que ocurre en la colonia Centro, de igual forma pasa en las comunidades y en los ejidos, en donde la inoperancia de la CFE alcanza a los centros escolares, tal como sucedió en la escuela Secundaria “José Vasconcelos”, en la que la paraestatal les cortó el suministro sin ninguna explicación, y al reclamar todos los padres de familia, los funcionarios de la Comisión les dijeron que era un error y que la falla se derivó de un transformador en mal estado.

“La luz en el municipio ha sufrido constantes fallas, lo que ha provocado descomposturas de enseres domésticos y lamentablemente la Comisión Federal de Electricidad no ha sabido dar solución a esta situación, mucho menos se hace responsable de los daños que provocan por el pésimo servicio que brindan”, sostuvo.

Debido a esta situación, se están organizando líderes de varias colonias de Suchiate para manifestarse en las oficinas de la CFE y denunciar el mal servicio que brindan a la población y los malos tratos que recibe la gente de los que operan en esta dependencia, porque aseguró que ya no seguirán de brazos cruzados con tanto atropello.

Para finalizar, el entrevistado puntualizó en que las familias de Suchiate están en la condición de aportar con el pago de sus recibos cada dos meses, siempre y cuando sea una tarifa justa y que ya no sigan los apagones que los perjudica gravemente. EL ORBE/ Marvin Bautista