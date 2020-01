Nido de Delincuentes las Viviendas Abandonadas al Sur de la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 29 de Enero.- Decenas de casas abandonadas en el Fraccionamiento Vida Mejor, Cafetales y demás colonias aledañas, han propiciado el incremento de la delincuencia en esta zona, además de favorecer un foco de contaminación para los vecinos que no saben qué hacer ante esta creciente problemática.

Algunas casas están desmanteladas totalmente en las conexiones eléctricas, baños, tuberías, ventanales y cristalería, las viviendas dan un aspecto desagradable en perjuicio de los vecinos que viven cerca de estos inmuebles.

Gladis Citalán Ojeda, quien vive en el andador Comitán de Domínguez, manzana 46 del Polígono Uno del fraccionamiento Vida Mejor, denunció que las casas abandonadas se convierten en guaridas de delincuentes, lugares para borrachos o indigentes y también son aprovechadas por los migrantes quienes se quedan a vivir en ellas, sin pagar servicios de agua ni luz.

Una vez que llegan los migrantes a ocupar las casas, genera desconfianza e inseguridad, ya que por todos los vecinos es sabido que se han incrementado los niveles de delincuencia en la zona donde estas personas llegan a adueñarse, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que solucionen esta situación.

Lamentó que hay familias de escasos recursos y que son de origen mexicano que luchan y se esfuerzan todos los días para poder pagar una renta dónde vivir, y no es posible que estos migrantes las lleguen a ocupar sin que haya dueños o autoridades que les reclamen su situación.

El Gobierno del Estado debería implementar un programa para que estas casas abandonadas se ocupen de manera legal, y darles la oportunidad a familias mexicanas que no cuentan con un crédito de vivienda, y no dejarlos en manos de migrantes que sólo llegan a originar disturbios.

Los vecinos argumentaron que no cuentan con la información de cómo comunicarse con los dueños de estas casas, para que se encuentre una solución a este problema, debido a que ha ocasionado un malestar generalizado porque los malvivientes encuentran un fácil refugio en ellas. EL ORBE/ Marvin Bautista