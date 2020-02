Denuncian Apagones en el Primer Cuadro de la Ciudad

* Afecta a Comerciantes.

Tapachula, Chiapas; 31 de Enero.- La mañana de este viernes, el suministro de energía eléctrica estuvo suspendido por cerca de 5 horas en el primer cuadro de la ciudad, por ello, comerciantes del Centro hicieron un llamado enérgico a la Comisión Federal de Electricidad para que corrija las fallas en la red eléctrica, pues los apagones representan un riesgo en su actividad comercial.

El Secretario de Pro Centro, Aníbal Enrique Núñez Mejía, afirmó que las interrupciones de energía eléctrica se han vuelto constantes en el primer cuadro de la ciudad, los cuales podrían generar daños en equipos electrónicos y de cómputo, además de generar incertidumbre en la actividad comercial.

Es lamentable que la Comisión Federal de Electricidad, que se dice llamar una “Empresa de Clase Mundial” brinde un pésimo servicio, que va en detrimento de la economía, y es que los apagones, al parecer, se deben a que la red y líneas de distribución están rebasadas y obsoletas.

Los apagones en el primer cuadro de la ciudad son cada vez más frecuentes, dijo, pero lamentablemente la Comisión Federal de Electricidad no ha hecho nada para arreglar esta situación que ha provocado algunos daños en comercios, por ello, existe una molestia generalizada en el sector, porque la paraestatal ha sido irresponsable en el servicio que brinda.

El servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad no está acorde a los altos cobros que realiza en los recibos bimestrales, en donde los comercios, al igual que la población, ha sufrido un abuso, pues la tarifa se ha incrementado hasta en más del 40 por ciento, situación que ha empeorado la crisis económica.

Detalló que, las tarifas eléctricas preferencial ha sido un tema que el Gobierno Federal no ha querido atender para la frontera sur, y es que en diversas ocasiones los sectores productivos se han pronunciado, sin embargo, en lugar de atender este reclamo, la población ha tenido al que sufrir un incremento desmedido en el costo del servicio.

«En Chiapas tenemos hidroeléctricas, las cuales producen la mitad de energía eléctrica que se consume a nivel nacional, pero aún el Gobierno Federal de la llamada ‘Cuarta Transformación’ nos tiene muy abandonados, la luz viene muy cara, y el servicio es pésimo, pero no han querido hacer nada, no les interesa la situación de la población» sostuvo. EL ORBE/ Marvin Bautista