COAPATAP Desatiende Reparación de Drenaje Colapsado en la Colonia Benito Juárez

Tapachula, Chiapas; 3 de Febrero.- Desde hace más de 4 años, habitantes de la colonia ‘Benito Juárez’ segunda sección, ubicada al suroriente de la ciudad, han exigido a las autoridades la rehabilitación de la red de drenaje colapsada, la cual se encuentra obsoleta por el paso del tiempo, sin embargo, hasta el momento no han sido atendidos.

La representante de la colonia, Isabel Enriqueta Villa Rincón, dio a conocer que, en diversas ocasiones han enviado oficios al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) para que repare el daño que tiene la red de drenaje, pero el organismo ha sido sordo a la demanda de las familias.

En esta administración municipal, el COAPATAP no ha querido asumir su responsabilidad, ya que argumenta que es la Secretaría de Obras Públicas la que debe reparar los daños, pero mientras ambas dependencias se escudan, los colonos, principalmente las personas de la tercera edad, corren el riesgo de sufrir algún accidente.

El daño se encuentra sobre la 36 Calle Oriente, ya que al colapsar la tubería provocó el hundimiento de la carpeta asfáltica, sostuvo, y ante la falta de atención de las autoridades, los colonos colocaron una “tapa” provisional para evitar algún accidente, sin embargo, los esfuerzos fueron insuficientes, ya que por la avenida transitan vehículos pesados, los cuales empeoraron la situación.

Al no haber respuesta del COAPATAP y al aumentar el riesgo de accidentes, los colonos se vieron en la necesidad de rellenar el agujero con balastre y piedras, para impedir que los vehículos dañaran aún más la tubería colapsada, pero ahora esto ha sido contraproducente.

“Hemos metido oficios para que reparen estos daños, pero entre las mismas dependencias municipales, como es COAPATAP y Obras Públicas se han echado la bolita, ya es mucho lo que hemos hecho pero no hemos encontrado rehabilitación, por lo que esta problemática representa un peligro en la colonia, principalmente para las personas de la tercera edad”, dijo.

Señaló que el rellenar con escombros el agujero ha traído consigo algunos inconvenientes a los colonos, ya que ahora los trabajadores de limpia que pasan en los camiones de basura ya no quieren entrar a la colonia, argumentando que la unidad se puede quedar varada entre las piedras.

Para finalizar, los colonos exigieron al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula a que atienda esta demanda añeja de la población, ya que no es posible que por incapacidad las personas corran el riesgo de accidentes y se queden sin el servicio de recolección de basura. EL ORBE/ Marvin Bautista.