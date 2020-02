Suspende Gurría la Mañanera por Constantes Reclamos de la Ciudadania

*Debe Responder por la Represión a los Indígenas.

Tapachula, Chiapas; 3 de Febrero.- A más de una semana de la represión que sufrieron comuneros indígenas de Toquián Grande y Pavencul y de la agresión a periodistas, el alcalde Oscar Gurría Penagos no ha salido a dar la cara, aún cuando la población y diversos sectores han exigido la aclaración de los hechos.

Este lunes por segunda ocasión consecutiva, el munícipe suspendió su conferencia mañanera, ante el temor de ser cuestionado por los periodistas, por la inconformidad generalizada de la población tras las acciones de represión contra ciudadanos que sólo exigían atención de sus necesidades.

En este sentido, Alfredo de la Cruz Cordero de la asociación civil “Nueva Generación, Vinculación Social”, afirmó que, el que este lunes haya sido día inhábil no debió haber sido un pretexto para que el Alcalde suspendiera su “mañanera”, ya que la población está ávida de una explicación clara sobre los hechos lamentables cometidos en agravio de los habitantes indígenas.

Y es que, si quiso implementar la misma estrategia del Presidente de la República de la conferencia de prensa, debe de seguir los mismos pasos, ya que el mandatario federal no suspendió sus actividades este lunes, por lo tanto, la cancelación de la mañanera en Tapachula se debió más al miedo y a la necedad de no querer aclarar los lamentables hechos ocurridos la semana pasada.

“Pedimos al Presidente Oscar Gurría Penagos que dé la cara y que explique con transparencia y claridad la realidad de los sucesos ocurridos hace 8 días en la explanada del parque central de Tapachula, en donde de manera injusta los compañeros de la zona lata fueron reprimidos por parte de la Policía Municipal”, sostuvo.

Señaló que, en lugar de esconderse, el Alcalde debe hacer un cambio exhaustivo de su gabinete tras los lamentables hechos que pusieron de manera negativa a Tapachula en noticias nacionales, que se actúe contra los policías municipales que reprimieron de manera violenta al pueblo que lo llevó a la Presidencia.

Para finalizar mencionó que, existe un hartazgo de la ciudadanía contra la forma de gobernar de Oscar Gurría Penagos, ya que existe mientras el municipio está siendo azotado por una ola de inseguridad, el munícipe sigue minimizando tal problemática, al argumentar que en Tapachula existe más miedo que inseguridad. EL ORBE/ Marvin Bautista.