Detienen a dos Policías Municipales de Tapachula Implicados en Asaltos

Tapachula.- Mientras Oscar Gurría hace todo lo posible de mantenerse en el cargo, dos policías municipales y un civil fueron detenidos por haber sido señalados como miembros de una banda de asaltantes.

Los primeros informes señalan que estos fueron asegurados tras el asalto a una mujer originaria de El Salvador, a la que habían despojado de cuatro mil 800 pesos.

La agraviada pidió la intervención de las autoridades, ya que en la carretera Tapachula-El Aguinal, había sido interceptada por los delincuentes que, tras amagarla con un arma de fuego, le quitaron el dinero y se dieron a la fuga a bordo de un vehículo color verde, placas DSS-089-A.

Al desplegar el operativo, justo en la entrada a la colonia “Lomas de Chiapas”, fueron ubicados los sujetos e identificados por la víctima, por lo que procedieron a marcarles el alto y someterlos a una revisión de rutina.

A estos les encontró una pistola calibre 38, 20 cartuchos útiles, varias dosis de droga y 17 celulares de diferentes marcas que no pudieron acreditar su propiedad.

Ante ello se procedió a la detención de Antonio “N”, de 38 años de edad; y a Antonio “N”, de 43, de quien se presumen son elementos de la Secretaría de Seguridad Púbica Municipal de Tapachula, además del civil, Ramiro “N”, de 31.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado que inició una carpeta de investigación por el delito de asalto con violencia, portación de arma de fuego y lo que les resulte.

Se dijo que estos podrían estar involucrados en otros atracos, entre ellos a un cajero automático en la empresa Herdez de Puerto Chiapas y a otro en Ciudad Salud que no pudieron llevarse.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado, mantienen abiertas 17 carpetas de investigación en las que se sindica a policías municipales en asaltos y abuso de autoridad.

Es más, se dijo que Antonio “N”, de 43 años, ya había estado detenido por el delito de extorsión, pero no se le dio de baja de la corporación y al salir libre siguió trabajando. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello