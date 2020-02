Rebrote de Roya Provoca Caída en Precio del Café

Tapachula, Chiapas; 7 de Febrero.- Miles de productores del aromático grano enfrentan nuevamente una situación de crisis, y es que en esta temporada de cosecha, los precios cayeron de manera considerable, lo que impidió a las familias campesinas recuperar los recursos que invirtieron para hacer producir sus cafetales.

El coordinador regional de la CNC, Indalecio Flores Bahamaca, afirmó que, en los tres últimos años el precio del café se ha desplomado de manera considerable, y es que anteriormente el quintal del aromático grano se comercializaba en 3 mil Pesos, pero en esta temporada apenas y alcanzó los mil 600 Pesos.

Tan solo en esta semana el kilogramo de café cereza se cotizó en la Bolsa de Valores en 1.5 Dólares y con estos precios, los productores no lograron recuperar el 37 por ciento de la inversión que realizan para producir el aromático grano, mucho menos obtener recursos para satisfacer las necesidades básicas de sus familias.

La caída de precios se debe a la sobreproducción que existe en países como Vietnam, Colombia y Brasil, y es que al tener variedades de cafetos tienen un excelente rendimiento, aunque la calidad del grano no es la misma que la del producto mexicano, sin embargo, este factor termina por afectar la economía de los productores, sostuvo.

Aunado esta situación de crisis, ahora los productores afrontan una grave afectación en sus plantaciones por un nuevo rebrote del hongo de la Roya, toda vez que no habido el apoyo adecuado de las instancias encargadas de atender la emergencia fitosanitarias.

Detalló que, ante este panorama incierto, 13 organizaciones productoras con presencia a nivel nacional se pronunciaron contra el Gobierno Federal, quien no ha mostrado interés de apoyar a este sector que representa una importante fuente de ingresos para miles de familias.

Dentro de las principales demandas están: la definición de una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y los titulares de la SADER, Bienestar Social y SEMARNAT, a fin de encontrar la atención a las necesidades de la cafeticultura.

Además, medidas para mejorar los precios del aromático grano y lograr mejores beneficios para los productores, compensación fiscal por los bajos precios durante tres cosechas seguidas, así como un verdadero programa de apoyo a la producción y que se aplique a tiempo en cuestiones de la producción: fertilización, podas, limpias y compra de plantas.

Para finalizar mencionó que, también se pide al Gobierno Federal un plan para el control de la roya, así como una política cafetalera más integral que considere la promoción del consumo interno, un esquema de financiamiento, pero sobre todo, mejores apoyos e incentivos para poder resarcir esta crisis que viven las familias productoras. EL ORBE/ Marvin Bautista.