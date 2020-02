Productores de Café Denuncian Asaltos en Caminos Sacacosechas

* Exigen Seguridad en la Zona Alta.

Tapachula, Chiapas; 7 de Febrero.- Los actos delictivos en Tapachula se han incrementado considerablemente en los últimos meses, no solo en la zona urbana sino también en la rural, mientras que los productores de café se quejan de extorsiones de parte de policías.

Por ejemplo, el productor, Éver Pérez Moreno, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que no hay seguridad por los asaltos que están sufriendo en esa región, incluso de robo del aromático grano.

“No es posible que los retenes que ponen se dedican solamente a pedir dinero por el producto que traen los cafeticultores. No es válido pues, porque lo hacen en lugar de cuidar los transportes”.

Explicó que, en los retenes, los policías argumentan su postura al pedirles guías de los bultos de café que llevan, cuando saben positivamente que son para comercializar en la entrada de la misma ciudad.

En el camino entre sus parcelas y la cabecera municipal, según dijo, se han registrado asaltos en la que los delincuentes les han quitado los quintales y han huido con rumbo desconocido

“Estamos pidiendo una mayor vigilancia, que las autoridades se dediquen a hacer su trabajo y que no estén pidiendo dinero a los campesinos; incluso a veces son solamente choferes que llevan el carro y les pide para los refrescos, y no hay”, insistió.

Asimismo, consideró que “aquí no ha habido ningún cambio. Al contrario, sigue avanzado la delincuencia. Lamentablemente también en las bodegas en donde se comercializa el café tienen el pendiente de que en cualquier momento pueden llegar los delincuentes a robar o asaltar”.

Desconocen en dónde están las autoridades, “porque no se ven”, además de que, en las colonias populares, “a cada rato hay asaltos”, sostuvo. EL ORBE / Mesa de la Redacción