Aumentó Inseguridad en Tapachula Con Llegada de Migrantes; Colonos

Tapachula, Chiapas; 12 de febrero. – Mientras que el grupo de alrededor de 20 diputados federales que recién estuvieron en la frontera sur parea la defensa de los migrantes, gran parte de la población en Tapachula considera que la inseguridad se ha incrementado a partir de la llegada de los indocumentados a Chiapas.

Por ejemplo, Miguelina López Gómez, vecina de la colonia “16 de Septiembre”, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que hay mucha delincuencia en la ciudad y que, por lo mismo, los jóvenes ya no pueden salir por las noches porque los asaltan.

En el caso de los vehículos que sus propietarios dejan estacionados en las calles de ese sector de la ciudad, comentó que los delincuentes los abren con suma facilidad y les roban las refacciones.

Detalló que hay vigilantes de proximidad, de los conocidos popularmente como “veladores”, pero que los amantes de lo ajeno conocen sus movimientos; mientras que aseguró no hay una vigilancia constante de parte de las autoridades policíacas.

De acuerdo a su punto de vista, han aumentado considerablemente los asaltos y robos. “están entrando muchos migrantes centroamericanos y eso ha generado más inseguridad en las colonias”.

Relató que, al menos en esa colonia, han asaltado a jóvenes y hasta las golpean para robarles sus bolsos, además de los robos en viviendas.

“A veces, en la madrigada, pasan huyendo los asaltantes y por eso ya no salimos porque nos da miedo, Antes nos sentábamos en las banquetas, pero ahora ya no”, abundó.

También se refirió a otras deficiencias en ese sector de la ciudad, como el alumbrado público, que pudiera ser otro factor que facilita las actividades de los bandidos.

Por todo ello hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se implementen todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y la paz social en la ciudad. EL ORBE / Mesa de la Redacción