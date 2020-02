Ciudad Salud con Desabasto de Medicinas e Insumos

*Trabajadores Amenazan con Irse a Paro.

Tapachula, Chiapas; 13 de Febrero.- La falta de medicamentos e insumos no sólo afecta a hospitales del centro del país, sino también al Centro de Alta Especialidad ‘Ciudad Salud’, por ello, personal sindicalizado del hospital trabaja bajo protesta y amenaza con un paro de labores, ya que esta problemática afecta la operatividad en algunas áreas, así como pone en riesgo la integridad de los pacientes.

El Secretario General del Sindicato de la Sección 97, Axel López Gómez, dio a conocer que, la problemática que se vive en el hospital Ciudad Salud se da desde hace un año, la cual es originada por el tráfico de influencias por parte de directivos en la asignación de contratos para el suministro de insumos y medicamentos.

A pesar de que la empresa GAP S.A de C.V. ha incumplido con el suministro de insumos de laboratorio, nuevamente los directivos del nosocomio le asignaron el contrato de manera directa, ya que no hubo ninguna licitación, situación que generó la inconformidad, pues este proveedor nunca ha cumplido al 100 por ciento con el abastecimiento.

En las áreas de laboratorios y trasfusión, dijo, existe alto riesgo contra pacientes a quienes no se les entrega de manera confiable los resultados por falta de reactivos, y los conflictos de intereses marcados entre los directivos de apellidos Tevera y Sepúlveda.

Como representante sindical, desde hace un año notificó del problema a los titulares del hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud, como el otro de tercer nivel ubicado en Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, se desconoce por qué no han actuado, por lo que se evidencia una clara omisión que debería, además, ser investigada por la Función Pública.

Ante esta situación, el personal de diversas áreas del nosocomio tomó la determinación de trabajar bajo protesta, y decidieron pegar pancartas, documentos y lonas fuera y dentro del hospital de tercer nivel para que la población, así como opinión pública, se enteren de los problemas de desabasto de medicamentos e insumos que existen en el hospital.

Para finalizar, el entrevistado puntualizó que pese a las carencias y a estar en protesta, el personal no ha suspendido las labores, sin embargo, para la próxima semana se ha convocado a una reunión con los representantes sindicales, en donde se determinarán acciones más enérgicas para ser atendidos, siendo la principal, el paro de labores de manera definitiva. EL ORBE/ Marvin Bautista