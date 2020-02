Protestan en Lomas del Soconusco Contra COAPATAP por Escasez del Vital Liquido

Tapachula, Chiapas: 13 de Febrero.- Decenas de familias de la colonia Lomas del Soconusco, ubicada al nororiente de la ciudad, externaron su inconformidad ante el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) ya que desde hace meses sufren ante la falta del vital líquido, ya que no pueden satisfacer sus actividades básicas en sus viviendas.

En representación de los colonos, Guillermina Cruz Ishikawa y Dora Ortiz Gómez, afirmaron que, la problemática de la irregularidad en el servicio de agua data desde hace más de 2 años, y durante los últimos meses la situación se ha complicado, ya que el COAPATAP cortó de manera definitiva el vital líquido en las tuberías, generándoles un grave problema.

Y es que el organismo exige que las familias paguen el recibo aún cuando no llega el agua a las viviendas, pero los usuarios decidieron no hacerlo, ya que no es posible que cubran un pago por un servicio que no reciben, por lo que, ante esta situación, el COAPATAP cortó las tuberías.

Dijeron que las familias que están establecidas en los andadores Ocho, Nueve, El Zorro, Huixtla y El Mango, son quienes sufren a causa de la falta del vital líquido, y es que no cuentan con agua ni para lavar ropa, trastes, menos para bañarse, por lo que ya comenzaron afectaciones en la salud, principalmente de niños y adultos mayores.

Anteriormente, las más de 50 familias que viven en estos andadores a pesar de que no les llegaba el agua de manera regular, cubrían sus recibos porque el COAPATAP les ofrecía el servicio a través de pipas y era de esta manera como podían llenar sus tinacos y tanques, pero desde que llegó como director César García les quitaron el beneficio, por ello, optaron por no cubrir la tarifa, pues al final de todos modos no reciben agua. EL ORBE/ Marvin Bautista