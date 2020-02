Marginación y Olvido Para la Zona Alta de Tapachula

* Ayuntamiento Desatiende sus Necesidades.

Tapachula, Chiapas; 16 de Febrero.- Habitantes de la zona alta de Tapachula reclamaron a las autoridades correspondientes por la falta de apoyo en los servicios médicos, ya que continúan viviendo en el rezago y la marginación, originando en muchas ocasiones la muerte de familiares por la falta de atención médica o de medicamentos.

En este sentido, Esperanza Velázquez Ángel, quien habita en el Barrio Guadalupe del Ejido Pavencul, mencionó que a pesar de tener una Unidad Médica Rural, de nada ha servido, puesto que los médicos no llegan a brindar consultas en la comunidad, mucho menos que puedan atender una emergencia o una complicación de parto.

A veces, la unidad de Salud se encuentra vacía, y cuando por casualidad llegan los médicos, recetan medicamentos que los campesinos tienen que comprar hasta Tapachula, pues la clínica no cuenta con la dotación de medicinas.

Cuando hay una complicación médica de urgencias o pasa algún accidente, tienen que trasladar a sus enfermos por caminos accidentados que muchas veces no les permite llegar al hospital en Tapachula a tiempo, y en consecuencia los habitantes ven poca esperanza en la vida de los enfermos que requieren de una urgencia, sostuvo.

Asimismo, en ocasiones tienen que trasladar a mujeres embarazadas que no alcanzan a llegar a Tapachula o a Motozintla y dan a luz a la mitad del camino, por lo que piden al Gobierno Municipal no dejarlos solos, porque se trata de miles de familias de comunidades alejadas que están en estas condiciones y que al parecer los gobernantes son indolentes a estas problemáticas.

Finalmente, demandó que las autoridades municipales deben subir hacia las comunidades más pobres de Tapachula para conocer de cerca sus necesidades, de lo contrario seguirán ignorando la situación, como lo han hecho hasta ahora, por lo que piden cuando menos que los escuchen como parte de sus derechos humanos, donde exigen que se garantice la salud y el bienestar de sus habitantes. EL ORBE/ Marvin Bautista