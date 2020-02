Presunto Asesino de la Menor en Faja de Oro era Inocente

*Dictaminan Autoridades.

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero.- Las pruebas genéticas que se le realizaron a la menor de 6 años asesinada y al que fue quemado vivo, no tenían compatibilidad, o sea, era inocente.

Fuentes oficiales dieron a conocer que Alfredo ‘N’, con domicilio en Faja de Oro, era inocente de los cargos que fue acusado y asesinado, ahora la madre exige justicia.

Se dio a conocer que la madre de Alfredo, solicitó a la Fiscalía los resultados de los exámenes genéticos realizados a la menor y a su hijo, acusado por los pobladores, y resultó con No Compatibles, lo que significa que el acusado siempre fue inocente.

El pasado 10 de Enero, una menor de 6 años de edad fue asesinada y abusada sexualmente, los habitantes de Faja de Oro acusaron de forma inmediata a Alfredo, por el hecho de haber salido de la cárcel y ser acusado de abuso sexual de una centroamericana, juicio que no se terminó y por ello el acusado fue dejado en libertad.

Esto llevó a los campesinos a acusarlo injustamente, con mentiras lo sacaron de su casa, después fue golpeado y al final le prendieron fuego, donde murió calcinado.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan y se busca al presunto feminicida de Faja de Oro. Mesa de Redacción