Campesinos de 25 Comunidades le Protestan a Gurría por Promesas Incumplidas

Reclaman Atención al Ayuntamiento

Tapachula, Chiapas; 18 de Febrero.- Representantes de 25 comunidades rurales de este municipio protestaron en la mañana de este martes en la alcaldía, en contra del aún alcalde, Oscar Gurría Penagos, por incumplimiento de sus promesas en materia de obras sociales.

Los manifestantes se congregaron en los pasillos de esas instalaciones en busca de establecer una mesa de trabajo con Gurría, pero les dijeron que no los podía atender.

Como no hubo ningún otro funcionario que los recibiera, tuvo que salir de sus oficinas la síndico, Rosa Urbina, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) quien se limitó a escucharlos, pero solamente en el pasillo y sin darles ninguna respuesta.

Marco Antonio Suárez Vargas, representante Consejo Político Magisterial, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE, que lo ocurrido este martes, “es una de las tantas promesas de reuniones con las autoridades municipales”.

Explicó que los compromisos están relacionados con diversos temas, como los caminos sacacosechas, así como de las carreteras que conducen a las áreas rurales de la zona alta y baja del municipio.

“La verdad es que los caminos donde se sacan los cultivos están completamente destrozados y ya se vienen las nuevas temporadas de lluvias y no hay ayuda de las autoridades, que es otra parte que vemos de este Gobierno”, apuntó.

Al referirse al actual Ayuntamiento, señaló que está generando caos por la falta de sensibilidad para la atención a la gente.

Lo acompañaron representantes de comunidades como Mario Souza, Manacal, Salvador Urbina, 26 de Octubre, La Ceiba, Cantón Victoria, entre otras, dijo.

“Lo que estamos pidiendo a las autoridades es que se respeten las demandas de los pobladores”, dijo, al señalar que “el Presidente Municipal se ha negado a escucharnos, a pesar de que hizo compromisos con este Consejo y por eso nosotros decimos que en el pecado llevamos la penitencia”.

Están pendientes otros compromisos de Gurría, como las viviendas para las familias damnificadas por los terremotos del 2017 y 2018; además de proyectos productivos y apoyos a los cafeticultores. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello