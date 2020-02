Incrementa de 7 a 8 Pesos Tarifa de Pasaje Transportistas Laceran Economía Familiar

* A Pesar de Prestar un Pésimo Servicio: Usuarios.

Tapachula Chiapas; 21 de Febrero.- La economía de las familias de la frontera sur cada vez está más desgastada ante los contantes aumentos en precios de la canasta básica, y ahora con el alza en la tarifa del transporte público que entró en vigor este viernes, recibe otro duro golpe.

En un sondeo realizado por EL ORBE, Guillermo Paz y Wilver Velázquez, usuarios del transporte público argumentaron que de nada sirve que el Gobierno Federal haya aumentado el salario mínimo cuando el precio de los productos y servicios se elevan en mayor porcentaje, reduciendo el poder adquisitivo de las familias.

También sostuvieron que, en promedio las familias tienen entre dos o tres hijos, que para asistir a los centros educativos deben usar transporte público, por lo que su economía familiar se desgasta aún más con este aumento, puesto que genera mayor impacto en el gasto que no tenían previsto.

El incremento del costo del pasaje no corresponde al servicio que se presta en las unidades del transporte público, ya que existen muchas denuncias de la ciudadanía enfocadas al trato déspota y abusivo de algunos choferes, así como la poca prudencia al conducir a exceso de velocidad.

Los concesionarios deben corresponder con el aumento a través de la mejora del parque vehicular, toda vez que existen unidades que no garantizan la seguridad del usuario, circulan con neumáticos desgastados, cristales rotos, y en ocasiones sus luces no están en óptimas condiciones.

«Económicamente nos afecta demasiado, porque a diario viajamos en las combis por el trabajo y los que tenemos hijos en las escuelas tenemos que erogar más recursos, y los más beneficiados son los pulpos, ya que ellos le subirán a las cuentas y se enriquecerán mucho más acosta de los usuarios», abundaron.

Los usuarios mostraron su inconformidad ya que algunos choferes no respetan los descuentos a personas de la tercera edad, incluso hay quienes se atreven a negarles el servicio; ahora, con este aumento, el Gobierno sólo ve por los intereses de los concesionarios y no por la situación complicada que enfrentan las familias. EL ORBE/ Marvin Bautista