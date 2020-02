Aseguran Gigantesco Predio de Empresario Ligado a Ex Gobernador de Quintana Roo

* Borge Continúa Preso.

* Por Fraude en la Adquisición.

Cancún, QR.; 22 de Febrero.- La Fiscalía General de Quintana Roo aseguró un predio en Cancún, cuya propiedad se adjudicó un empresario ligado al entonces gobernador, Roberto Borge Angulo, preso en un penal federal.

La intervención de la Fiscalía se dio tras la denuncia realizada por un particular, quien acusa de probable fraude procesal y despojo a Alberto «N», dentro de la carpeta de investigación 15011/ 2019.

El predio se ubica en los lotes 2 y 4 de la manzana 19 en la supermanzana 295, sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con la denuncia presentada, el lote de aproximadamente 55 mil metros cuadrados pertenecía originalmente a un particular, quien contrató los servicios de Alberto «N» para realizar las gestiones -ante el entonces Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE)- con el fin de obtener la documentación que acreditara su legal propiedad.

«Durante este tiempo, el imputado no realizó el servicio que le encomendaron y sólo daba evasivas al propietario respecto a su gestión, además de cobrarle diversas cantidades de dinero», dijo la Fiscalía.

En Octubre de 2019 el denunciante se enteró de que su propiedad estaba en venta. El agraviado también consultó en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y se percató de que, como propietarios del terreno aparecieron: Alberto «M», Claudia «R» y Gina «O». Sun