“Ciudad Salud” Entre los Mejores Hospitales del País

Tapachula, Chiapas; 22 de Febrero.- Con 43 especialidades y 14 años de estar en funciones, el Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”, ubicado al sur de Tapachula, se ha consolidado en su género como uno de los mejores del país.

Esa institución de tercer nivel que, desde su apertura, resultó ser un aliciente para la salud de miles de chiapanecos y habitantes del sur del país, ha beneficiado durante todos estos años a la población con los servicios de atención a patologías complejas.

Antes de entrar en operaciones, no había un lugar en el que los chiapanecos pudieran atender esos problemas e, irremediablemente perdían la vida, sobre todo si se trataba de familias de escasos recursos económicos.

Hoy, ese lugar ofrece especialidades como Nefrología, Gastroenterología, Dermatología, Endocrinología, Audiología y Foniatría, Psiquiatría, Medicina Física y Rehabilitación, Radiología e Imagen (tomografía resonancia mastografía).

Así también, Alergología, Ginecología, Cirugía Cardiovascular, Cardiología Intervencionista (Hemodinamia), Oftalmología, Clínica de Tuberculosis, Neumología, entre otras.

Independientemente de ello, también cuenta con programas de apoyo a la población, como el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, así como campañas de prevención como la de Mastografías Gratuitas permanentes.

Todos los días suceden en ese lugar historias de vida, en la que profesionales de la medicina suman esfuerzos, con herramientas de alta tecnología, para procurar por la salud de los pacientes.

Un ejemplo de ello es el caso de María “N”, una tapachulteca beneficiada con los servicios de esa Institución, quien desde hace varios años acude -con su señora madre- a ese hospital al área de cardiología, y asegura que siempre ha recibido una atención de calidad.

“Nosotros vemos con buenos ojos la creación de este hospital de tercer nivel, ya que anteriormente teníamos que viajar a la ciudad de México para poder recibir atención y esto generaba demasiados gastos, por lo que en diversas ocasiones nosotros faltábamos a algunas citas, ya que somos de escasos recursos”, dijo en entrevista.

Por su parte, Andrea “N”, quien padece cáncer y que gracias a los programas que existen dentro de “Ciudad Salud”, ha podido mantener estable su enfermedad, de muy alto costo e inalcanzable para personas de escasos recursos.

“Yo recibo quimioterapia, y en mi caso no me están cobrando nada; asisto a mis citas que me da el doctor, me dan quimioterapia, medicamentos y no gasto ningún peso, solo lo de mi pasaje con mi familiar”, dijo.

Por lo mismo, “Ciudad Salud”, se ha destacado por ser un hospital comprometido con la salud de la población tanto chiapaneca como del sur del país, e incluso de Centroamérica, lo que convierte a la institución en un hospital que ofrece medicina de alta especialidad y de vanguardia. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello