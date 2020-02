Presencia de Migrantes Causa Inseguridad en Diversas Colonias

* Provocan Desmames sin que Nadie los Moleste.

Tapachula, Chiapas; 23 de Febrero.- La presencia de migrantes en las colonias populares en los municipios de la Frontera Sur, es considerado por la población como uno de los factores más importantes en el incremento de los niveles de inseguridad.

En algunas ciudades, hay albergues para extranjeros indocumentados, en cuyas inmediaciones los vecinos se quejan permanentemente de los desmanes que aseguran hace los indocumentados.

Eduardo Paz Bautista, vecino de la colona San Antonio Cahoacán, justo donde se ubica una de esas instalaciones que sirven de refugio a los migrantes, narró en entrevista para rotativo EL ORBE, lo que tienen que pasar los habitantes de ese sector de la ciudad por esa situación.

Indicó que se ha incrementado considerablemente la delincuencia, al asegurar que esa zona de Tapachula no habían robos ni se escuchaba que hubiera asesinatos, como ahora.

Desde su punto de vista, el arribo de indocumentados ha ido de la mano con el aumento de la inseguridad. “A veces ya no se puede estar en la calle porque da miedo, ya que esas gentes se enfrentan a pedradas y a decir groserías”.

Así también, “cuando están tomando y pasa alguna muchacha la empiezan a molestar. Es lamentable todo esto que estamos viviendo cuando antes no era así”.

Recordó que antes el problema se concentraba únicamente alrededor del albergue “Belén”, ubicado en ese lugar, pero que ahora se ha ampliado a toda la colonia, “porque donde quiera vemos las calles plagadas de indocumentados”.

En reiteradas ocasiones, señaló, han solicitado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a que lleguen a realizar los rondines de vigilancia y que, en algunas veces, llegan los uniformados a la colonia, pero que no les hace nada a los extranjeros.

“Exigimos que se hagan los operativos, pero en serio. Que pongan el orden, porque no están aplicando la ley, como si les tuvieran miedo a los migrantes”, abundó.

Incluso, que cuando pasa las patrullas y se percatan que los indocumentados están tomando bebidas embriagantes en las calles de esa colonia, no les hacen nada. Pero, cuando es el caso de mexicanos, los detienen de inmediato.

Por si eso no fuera suficiente, recalcó que en toda la periferia del albergue se siente una gran peste a marihuana, como prueba de que se están drogando, pero tampoco se hace nada. EL ORBE / Mesa de Redacción