Sectores Critican Operatividad del Número de Emergencias 911

* Afirman que Muchas Veces no Atienden los Llamados.

Tapachula, Chiapas; 23 de Febrero.- Un número importante de llamadas de emergencias al número 911 no son atendidas por las autoridades, por lo que habitantes de colonias populares se mostraron molestos ante la ineficacia de este servicio, aunque se ha publicitado mucho para que la población lo utilice, no existe la capacidad que se requiere.

Julio Enrique Mérida Mejía, vecino del Fraccionamiento Vida Mejor, ubicada al surponiente de la ciudad, dijo categórico que el servicio de Emergencias 911 no funciona, y los auxilios no son asistidos por las autoridades, ya que en innumerables ocasiones han requerido la emergencia en accidentes, incendios, riñas, robos, entre otras situaciones delincuenciales.

En muchas ocasiones, la población reporta problemas de inseguridad o de alguna emergencia, pero los operadores del 911 realizan grandes interrogatorios, los cuales de nada sirven, pues ninguna corporación policiaca acude al lugar de los hechos a brindar auxilio o muchas veces llegan horas después.

Un caso reciente y aún no atendido es la presencia de un panal de abejas africanizadas en un lote cercano al polígono 1, argumentó que tiene una semana en que se reportó y hasta el momento ni Protección Civil o el Cuerpo de Bomberos de Tapachula han acudido, lo que continúa representando un riesgo para la población en general.

Mérida Mejía agregó que por las noches las abejas buscan la claridad de los focos en las casas, y por lo tanto se corre el riesgo de picaduras, como ya ha ocurrido en otros lugares, donde en los últimos años, el piquete en masa de estos insectos ha provocado la muerte de un niño y decenas de animales.

Es una vergüenza el servicio de emergencia con que cuenta Chiapas a través del 911, dijo, porque debido al tipo de respuestas que recibe la ciudadanía deja entrever que no existe la capacitación, ni el interés de las autoridades y ni la infraestructura adecuada para intervenir a tiempo en los auxilios que denuncia la población. EL ORBE/ Marvin Bautista