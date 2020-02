Se Inconforman Usuarios de Huixtla por Alza al Pasaje en el Transporte Público

*No hay Gasolinazos y los “Pulpos” Abusan de la Ciudadanía.

Huixtla, Chiapas; 24 de Febrero.- Este 24 de Febrero la sociedad de “Transportes de Huixtla”, “Pacífico”, “José María Morelos”, “Las Torres de Huixtla”, Sitios de Taxis ‘Larráinzar’, “San Mario y Superior”, así como también “Josefa Garrido”, “Transportes Tuzantán”, entre otros, incrementaron el costo del pasaje, en la ruta local a 8 Pesos y foráneo de acuerdo al kilometraje.

Usuarios del servicio advierten que a pesar que no se ha registrado gasolinazos, los transportistas concesionarios transporte federal y estatal dieron a conocer que el aumento se debe al incremento de los costos de refacciones y que desde hace tiempo no le habían incrementado, sin embargo muchas empresas transportistas, apenas el año pasado incrementaron un costo sin la autorización de la SCT y la Secretaría del Transporte.

Pero eso no es todo, según lo dio a conocer Adalberto Gómez, comerciante del mercado “Huixtla”, indicando que en nada han mejorado la calidad del servicio al usuario, sobre todo el trato, que no deja de ser grosero y hasta en momentos, déspota.

No respetan credencial de estudiantes, del INSEN y menos de discapacitados. Y de los vehículos ni qué decir, la mayoría están chatarras.

Los carros son verdaderas ataúdes rodantes, no les funciona el clima, ventanas, asientos, no cuentan con el cubre metal, y las portezuelas sin mastique o reductores de impacto, las llantas lisas, suspensión ya no amortigua.

Por todo eso, el descontento es generalizado, si le van a subir al pasaje deben de mejorar las unidades y la calidad del servicio, manifestó la sociedad. EL ORBE/Luis Javier Ramos