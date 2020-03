Detienen a Presunto Incitador de Conflictos en Pavencul

* Acusado de Homicidio.

Tapachula, Chiapas; 28 de Febrero.- Quien durante muchos años fuera el líder social y del transporte en la región indígena de Pavencul, Melesio A.M., fue detenido en la tarde de este viernes y presentado ante un Juez de Control.

Esto, porque se le sigue un proceso judicial por el delito de homicidio calificado, en agraviado de Roseñel N, también de aquella zona rural enclavada en la sierra del municipio.

De acuerdo con la orden de aprehensión 2746-JCSC/2019, derivado de la causa penal número 252/2019, girada por el Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región 02, en contra de Melesio, fue localizado por los agentes ministeriales.

Como se recordará, aquel 27 de Enero, el llamado popularmente “Lunes Negro”, los habitantes de Pavencul arribaron a la explanada externa de Palacio Municipal para exigir justicia por ese y otros delitos graves cometidos en esa parte del municipio.

Se sabía que había avances en las investigaciones, pero no se había podido ubicar a Melesio, a quien pobladores acusan de ser el actor intelectual de varios hechos sangrientos ocurridos ahí en los últimos dos años.

Al ser localizado, los uniformados le notificaron que había una orden de aprehensión en su contra y que lo llevarían detenido, a lo cual no se resistió.

El detenido quedó a disposición del Juez que lo reclamaba en las oficinas del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 3, al poniente del municipio. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello