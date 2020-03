Exigen Autoridades Indígenas Cadena Perpetua a su Exlíder

Tapachula, Chiapas; 04 de marzo. – Las autoridades de más de 20 comunidades indígenas de la región de Toquián Grande – Pavencul, se manifestaron este miércoles en las inmediaciones de los juzgados penales para exigir cadena perpetua a su ex líder social, Melecio “M”, detenido en la víspera.

En el acto, donde participaron también familiares de las supuestas víctimas del ahora detenido, desplegaron pancartas en las que hicieron un llamado a las autoridades a no liberarlo, luego de que lo acusan de homicidios y otros actos delictivos ocurridos en aquella región los altos Del m municipio.

Juan López Pérez, presidente del Comisariado Ejidal de esa región, dijo en entrevista a los medios de comunicación que decidieron protagonizar ese evento, como resultado de todo lo que han vivido en los últimos dos años.

Ahí, en las afueras de las cárceles 3 y 4 con sede al poniente de la ciudad, solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se siga investigando en torno a los señalamientos en los que se le vincula a Melesio.

Esto porque consideran que pudieran haber otros implicados e incluso, varios que pudieran tener intenciones de alterar el orden, la gobernabilidad y las paz social de esa zona cafetalera.

Señaló que, a par de las acusaciones, se presentaron las pruebas necesarias que sirvieron de elementos para que se liberara orden de aprehensión en contra de quien mantuviera en su poder la concesión del transporte ejidal durante muchos años.

Hizo remembranza de los asesinatos que se le atribuyen al asegurado, “y por eso no permitiremos que siga esta delincuencia, que viajemos con temor, o que nos encerremos en nuestros hogares”.

A nombre de esos campesinos pidió a las autoridades que llevan el caso que se conduzcan apegados a la ley, “porque no queremos que al rato lo vayan a dejar libre, porque eso los pondría en graves problemas”.

Dijo que el gobierno les ha pedido que caminen en el marco del estado de derecho y que lo están cumpliendo.

“Venimos en forma pacífica, sin alterar el orden y en plan de diálogo. Confiamos en nuestras autoridades para que se aplique todo el peso de la ley”, puntualizó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello