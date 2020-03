Intentan Sorprender Con un Comité de Salud Falso en la 2ª. Sección de Medio Monte, Tuxtla Chico

Tuxtla Chico, Chiapas; 4 de Marzo.- En la Segunda Sección de Medio Monte, perteneciente al municipio de Tuxtla Chico, se dio a conocer que en la última reunión masiva de Prospera, se llevó a cabo, por votación, ante toda la comunidad el nombramiento del nuevo Comité de Salud.

Se logró saber que ya están formando un nuevo Comité, del cual se conoció que ya tuvieron su reunión con el personal de Salud, ignorando si ellos solicitaron el cambio, al ser ellos los únicos indicados para hacerlo.

Se informó que este nuevo Comité estaría formado por priistas que intentan recobrar el control de la comunidad, y ojalá que no sea por intereses políticos con miras a las nuevas elecciones, y que estaría formado por Felícito Espinoza Resinos, Como «Presidente»; Carlos Morales Ortiz como «Secretario»; Emeterio Gamboa Becerra del «Consejo de Vigilancia»; Gregorio Becerra, Mónica Gómez Rodas, y al parecer, Audilia Becerra, todos ellos apoyados por el Agente Municipal, Francisco Reyes Gómez, desconociendo cuál será el interés de estas personas para hacer una nueva elección.

Cabe agregar que desconocen por qué Felícito Espinosa está actuando de esta manera, pues fue invitado a participar en el Comité de Salud, pero rechazó la invitación.

El Comité en funciones manifestó que no han sido notificados de algún cambio, e ignoran si hubo alguna reunión para formar otro, los únicos que pueden convocar a reunión es la comunidad, además de que para relevar al Comité actual debe cumplir primero con su ciclo de trabajo, cosa que no ha pasado porque está en funciones, o sea, vigente, y sus integrantes no han renunciado. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda