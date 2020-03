Veladores Comunitarios Viven de la Aportación de los Tapachultecos

Tapachula, Chiapas; 18 de Marzo.- Veladores de las diferentes colonias de Tapachula, dieron a conocer a este medio de comunicación, que actualmente no reciben ningún apoyo de parte del Ayuntamiento Municipal de Tapachula y todo se lo deben a la sociedad.

Cabe agregar que los veladores no tienen un sueldo fijo, y su ingreso económico es el que obtienen por parte de los vecinos donde prestan sus servicios de vigilancia, con lo cual sustentan a sus familias.

Así mismo informan a la ciudadanía que el Comité de Policías de Proximidad (Veladores) está ubicado en la Avenida Central Norte entre 17a y 19a Oriente, siendo comandados por Fernando Sereno Victorio, además que el Comité está conformado por integrantes de los mismos veladores.

Cada uno de los veladores cuenta con un expediente personal, y están avalados y respaldados por el Comandante y El Comité.

Así mismo, sirven como apoyo a las diferentes corporaciones policíacas, como la Policía Estatal Acreditable, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, con quienes tienen contacto directo, Para brindar auxilio en las colonias donde brindan sus servicios.

Para finalizar mencionaron que ellos son los ojos, oídos y el primer respondiente de los auxilios en las colonias donde rondan todas las noches.

Por tal motivo, hacen un extenso llamado a las colonias que no cuentan con un velador, para que los soliciten en la dirección antes mencionada; además solicitan que los que ya cuentan con un velador lo apoyen cuando pasa a los domicilios a recaudar el sustento de sus familias. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda