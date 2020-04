Retiran del Centro a Vendedores Ambulantes con Mercancía Ilegal. La Mayoría Centroamericanos y Extracontinentales

*Al Aire Libre y Sin Control Sanitario Venden Aguas “Frescas” y Taquitos.

Tapachula, Chiapas; 01 de abril. – El ayuntamiento local, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, inició este miércoles un operativo en contra de vendedores ambulantes que se encontraban instalados en el primer cuadro de la ciudad.

Varios de ellos estaban ocupando espacios públicos como banquetas, calles, pasillos, jardineras, entre otros que obstaculizaban el paso peatonal y vehicular.

En esta ocasión se les pidió, a través del diálogo, que se retiraran de esas áreas y se les notificó que estaban violando las normas establecidas en el Bando Municipal de Seguridad y Buen Gobierno.

Algunos mostraron resistencia y hasta retaron a golpes a los inspectores de esa dependencia, pero afortunadamente solo quedó en amenazas.

Otros aceptaron retirarse de los lugares en los que estaban en la vía pública, pero metros más adelante se volvían a instalar.

Se calcula que alrededor del 70 por ciento de los ambulantes, según la opinión de alguno de los que participaron en el operativo, eran de origen extranjero, no solo centroamericanos sino también extracontinentales.

La mayoría de ellos estaba comercializando comida y aguas frescas; bisutería, ropa, calzado, accesorios para telefonía celular y otros artículos de dudosa procedencia.

Las notificaciones seguirán en el resto de la semana, cono solo en el primer cuadro de la ciudad sino también en otras zonas.

La idea es que, una vez que se les ha avisado en las irregularidades en las que están comercializando los productos en la vía pública, procederán conforme a derecho.

SE DESBORDO EL COMERCIO INFORMAL EN TAPACHULA

Por su parte, Antonio Mazariegos Ramírez, presidente de la colonia Centro, dijo en entrevista al rotativo EL ORBE que, desde el inicio del ayuntamiento que encabezó el ex alcalde Oscar Gurría Penagos, giraron varios oficios en el que los vecinos y empresarios de ese sector de la ciudad, alertaban sobre lo que estaba ocurriendo con el problema del comercio informal.

Dijo que ahora están solicitando a la alcaldesa, Rosa Urbina Castañeda, que tome medidas contundentes, “porque esos comerciantes no solamente tienen otros espacios ocupados, sino que también se están apoderando de las calles”.

Hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor para que se verifique la autenticidad y los precios de los productos, no solamente en los mercados sino también los que se venden en las calles.

Se cree que, en los casos de artículos de limpieza y desinfectantes han un incremento de entre 50 y cien por ciento en los últimos días, así como gel antibacterial, cubrebocas y otros productos relacionados a la salud y a la prevención, y que estos pudieran ser apócrifos.

Eso, dijo, está afectando severamente la economía regional, principalmente a las familias que viven al día, “sobre todo ahora que se está en un periodo de contingencia por la presencia del coronavirus”.

Cabe recordar que, durante el tiempo que el ex alcalde, Oscar Gurría Penagos, encabezó el gobierno municipal en Tapachula, el comercio informal fue tema de escándalo.

Repentinamente “algo” lo convenció para que miles de comerciantes informales se posesionaran de las áreas públicas, desde calles, banquetas, parques, jardines, entre otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello