Pésimo Servicio en Comunidades de la Región, Presta la CFE

*Reportan Apagones al Sur de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 02 de abril. – A un año y medio de los cambios administrativos en el gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sigue prestando un pésimo servicio con tarifas sumamente elevadas, según los usuarios.

Por ejemplo, Julio Antonio Dimas Ramírez, juez primero auxiliar en la comunidad “Conquista Campesina”, ubicada al sur de Tapachula, señaló que se siente olvidados por las autoridades, ya que no les atienden los múltiples problemas que vienen padeciendo desde hace varios años.

En entrevista dijo que de la mencionada colonia, dijo que, en primer lugar, tienen problemas con la energía eléctrica, ya que el suministro llega muy bajo y por eso los aparatos electrodomésticos no funcionan correctamente, sufren desperfectos o, de plano, se queman.

Aseguró que los transformadores tienen más de 30 años en servicio y desde entonces no han sido cambiados, lo mismo que el cableado. Por ello piden a la CFE que mande técnicos a revisar las redes eléctricas de todo ese sector.

Mencionó que, a pesar de que en muchas casas solo cuentan con dos a tres focos y son familia de escasos recursos, los recibos les llegan muy caros, algunos hasta de mil pesos, por lo que consideró que es un abuso por parte de la empresa.

Asimismo, que, durante las campañas políticas pasadas, les ofrecieron que iban a bajar las tarifas de luz eléctrica, pero que todo eso solo fue mentira porque hasta este momento, no han visto ningún cambio.

Por último, señaló que padecen también de serias deficiencias en el alumbrado público, lo que provoca que esa colonia permanezca a oscuras.

Se calcula que en esa comunidad se requieren de al menos 25 lámparas para rehabilitar el servicio. EL ORBE / Nelson Bautista