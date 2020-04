Transportistas Desacatan Medidas Sanitarias Por Covid-19

Tapachula, Chiapas; 08 de abril.- Las recomendaciones que ha dado la Secretaría de Salud para evitar posibles contagios del coronavirus, no son acatadas por todos los sectores en la Frontera Sur, como el caso de transportistas de diversas cooperativas rurales.

Alfredo López, uno de los afectados, dijo a EL ORBE que eso está ocurriendo en las unidades que cubren la Ruta del Café, en la zona rural alta de este municipio.

Señaló que tiene la necesidad de tomar el transporte para trasladarse a sus actividades, y se ha dado cuenta de que no se respeta lo recomendado por las autoridades, sobre todo en la medida de “su sana distancia”.

Dijo que, aunque se les diga a los pasajeros, éstos no hacen caso y van todos juntos y apretados en el transporte colectivo, incluso algunos tosiendo, con lo que se ponen en riesgo a todos los usuarios.

Reiteró que lo mejor sería que la población acatara las medidas y que los pasajeros en el transporte colectivo, fueran separados para evitar los posibles contagios.

Aunado a eso, las unidades no solo llevan 18 personas, sino que viajan hasta paradas, por lo que el riesgo es aún mucho mayor.

Por lo que exhortó a la Secretaría de Transporte y a la de Salud, para aplicar los correctivos a ese sector en la entidad, que entraron en vigor desde el domingo, y no caer en la impunidad. EL ORBE / Nelson Bautista