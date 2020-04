Ambulantes Extranjeros No Acatan Disposiciones de Salud

Tapachula, Chiapas; 13 de Abril.- Como medida de prevención para contrarrestar el contagio del Covid 19, las autoridades han impuesto la “sana distancia”, pero la aplicación no está haciendo respetada por algunos sectores de la población como el caso de los migrantes.

Así lo manifestó en entrevista el comerciante, Víctor Vicente Morales López, quien señaló que ha visto con tristeza que, mientras unos respetan las disposiciones de la “sana distancia”, otros, como los ahora comerciantes extranjeros, ni se inmutan.

Dijo, por ejemplo, que en la 12ª. Avenida Norte o en calles cercanas a los mercados “General Sebastián Escobar” y “San Juan”, hoy en día hay grandes aglomeraciones de personas, pero que son provocadas principalmente por vendedores de centroamericanos que no respetan ninguna disposición.

Lo malo es que no solamente se aglomeran adultos, sino también niños, quienes pueden ser fácil presa del contagio del Coronavirus que tanto daño está causando a nivel mundial, señaló.

Por eso pidió a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque si bien es cierto que a los ambulantes del “Sebastián Escobar” los desalojaron, también debieran de desalojar a los que venden en calles aledañas los otros centros de abasto.

Por otra parte, Morales López dijo que aún hay la esperanza de que el Gobierno Federal apruebe recursos emergentes para los pequeños comerciantes a los que se les está exigiendo se queden en sus casas. EL ORBE / Nelson Bautista