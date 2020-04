Exigen Cierre de Antros en la Zona Rural

Tapachula, Chiapas; 13 de Abril.- María Rosales, vecina del cantón Chicharras, ubicado en la zona rural de este municipio, pidió que las autoridades pongan en marcha los operativos que sean necesarios para la clausura de los antros de vicio que operan impunemente en esa región.

Señaló en entrevista al rotativo EL ORBE, que debe haber vigilancia permanente porque hay negocios que siguen funcionando, a pesar de las disposiciones preventivas para evitar la propagación del Covid 19.

Se refirió en específico a quienes venden bebidas embriagantes, ya que ellos, dijo, al tener abiertos sus negocios, provocan las aglomeraciones de los consumidores, además del daño que provocan a la economía de los hogares campesinos.

Consideró que la medida de no salir de las casas es una buena alternativa para hacer frente a la pandemia, pero lamentó que no se vigile que no se esté cumpliendo totalmente, al permitir que esos pequeños negocios con ventas de bebidas embriagantes sigan abiertos.

“Como amas de casa nos preocupa esta situación. Por eso procuramos no salir para no afectar a nuestros familiares, pero da lo mismo porque esos lugares siguen abiertos en nuestra propia comunidad, y con ello el contagio es factible”, acotó. EL ORBE / Nelson Bautista