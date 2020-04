Vigilan a Transportistas Para que Cumplan con Medidas Sanitarias

Huixtla, Chiapas; 14 de Abril.- Autoridades sanitarias, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Guardia Nacional, llevaron a cabo un operativo en cooperativas y terminales del trasporte local, federal y estatal, para exigir cumplimiento cabal de las indicaciones sanitarias, toda vez que no se estaban cumpliendo, para evitar el contagio del Coronavirus Covid 19.

Desde las diez de la mañana llevaron a cabo el operativo en las terminales de combis que cubren los municipios de la sierra, Motozintla, Tuzantán, Huehuetán, Villa Comaltitlán, Escuintla y Huixtla.

Varias líneas del transporte fueron sancionadas ya que no estaban cumpliendo con las nuevas reglas sanitarias de unidades con número económico par e impar, además de que las colectivos no pueden llevar a más de siete pasajeros, cumplir con el lavado de la unidad y si es posible hacerle una nebulización; tener gel antibacterial para las personas y en la cabina sólo debe ir el chofer. EL ORBE/Luis Javier Ramos