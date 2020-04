No Existen Filtros Sanitarios en los Panteones Ante el Coronavirus

*Urge Atención de Autoridades.

Tapachula, Chiapas; 20 de Abril.- Hasta el momento no hay ni un solo control sanitario en los panteones de la ciudad, que son de los más grandes en la entidad, a pesar de la contingencia en materia de salud por la presencia del mortal Coronavirus.

Alexis Mejía Méndez, de oficio balconero, dijo que hay preocupación porque gran parte de la sociedad es apática a respetar las instrucciones del Gobierno en torno a las medidas que se deben de adoptar para hacer frente de manera colectiva a la enfermedad.

Entrevistado en el Panteón Jardín de Esta ciudad, a dónde llegó a visitar a sus difuntos, dijo que la entrada a ese lugar está abierta sin ninguna restricción y tampoco hay la aplicación de gel antibacterial.

“Vemos que la población está muy omisa a las recomendaciones. La realidad es que aun no sabemos si vamos poder salir de esta pandemia, porque para México aún está comenzando”, señaló en entrevista para EL ORBE.

Se refirió al Covid-19 como una enfermedad sumamente contagiosa que está matando a miles personas diariamente por todo el mundo.

Indicó que los mayores estragos se están dando en los lugares donde la población se confía y toma en serio las precauciones, como está ocurriendo en Tapachula.

Luego recordó que se ha hablo insistentemente de que el Gobierno Federal dará apoyos para poder afrontar la crisis económica que ha desatado el Coronavirus en el país, pero que, al menos a la Frontera Sur no han llegado.

“Somos carne de cañón en esta guerra bacteriológica”, recalcó al señalar que en los cementerio de la localidad están siendo enterrados los cuerpos de los fallecidos y que se desconoce si también los restos de los muertos por Covid están siendo sepultados ahí mismo. EL ORBE / Mesa de Redacción