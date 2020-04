Debe Instalarse Filtros Sanitarios en Entradas y Salidas de Tapachula

*Para Contrarrestar la Pandemia.

Tapachula, Chiapas; 21 de Abril.- Los filtros sanitarios que han implementado las autoridades de Salud en gran parte del territorio mexicano e incluso en algunas ciudades de Chiapas, como Tuxtla Gutiérrez, para tratar de evitar la propagación del mortal Covid-19, no se han instalado en Tapachula.

José Luis Scott, entrevistado en la entrada oriente a la ciudad (glorieta Atzacua), dijo que no han visto que en ese sector de la ciudad se haya instalado algún filtro sanitario para hacer frente a la pandemia que tiene aterrorizada al mundo.

Es muy importante que se adopten ese tipo de medidas para reducir la posibilidad del contagio, “sobre todo porque estamos en una frontera y somos el paso obligado de migrantes”, consideró.

Por su parte, Héctor Enrique Juan Tavernier, también en esa parte de la ciudad, confirmó que tampoco se ha percatado que las autoridades federales instalen ahí un punto de revisión para comprobar el estado de salud de la población.

Desde su punto de vista, en esas verificaciones también se le debería de dotar a los ciudadanos de gel antibacterial y cubrebocas, como parte de las medidas sanitarias a seguir.

A su vez, Rigoberto Villatoro, comentó que en la comúnmente llamada entrada del fraccionamiento Bonanza, de repente se instala un retén policíaco y de verificación de los documentos de vehículos, pero nada que tenga que ver con la salud de las personas.

Es urgente, afirmó, que se pongan en marcha una estrategia como esa, porque pasan muchos extranjeros y hay cerca un albergue para migrantes.

Al otro extremo, en la entrada poniente a la cabecera municipal, el radiólogo, Aldo Josué García Valdez, también indicó que no ha visto que se coloquen centros de verificación sanitaria en los accesos de la ciudad.

Indicó que se han percatado que solamente las autoridades locales están implementando medidas, como el cerrar los espacios públicos y los lugares con aglomeraciones.

“Es necesario implementar los filtros en las entradas y salidas, porque el municipio es un punto de gran afluencia. Mi papá viaja hacia Tuxtla Chico constantemente y nos ha dicho que no hay ninguna medida de higiene”, comentó.

Ahí, a un costado de la entrada al fraccionamiento Framboyanes, la contadora pública, María Gloria Valdez Aguirre, dijo a EL ORBE que en Tapachula no hay filtros de salud, ni en los accesos, calles o en las carreteras que cruzan toda la región.

Tampoco hay puntos de revisión en las salidas a las áreas rurales y en ninguna de las cinco delegaciones del municipio: Puerto Madero, El Edén, Carrillo Puerto, Pavencul y Álvaro Obregón.

Las terminales de autobuses y el aeropuerto siguen trayendo a personas de otras entidades y regiones en donde tienen severos problemas de contagio de la pandemia.

Así también, se permite que cientos, quizá miles, de migrantes de diversas nacionalidades deambulen por la ciudad, sin cumplir con las disposiciones ordenadas por las autoridades. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello