Hemodializados del ISSSTE Temen Contagiarse Por Cambios en Sede

Tapachula, Chiapas; 21 de Abril.- Las autoridades de Salud federal declararon la mañana de este martes, el inicio de la Fase Tres de la contingencia por Covi-19, que recuerda que el país está en ascenso rápido de contagios, donde se acumulará un gran número de casos y de hospitalizaciones.

Eso ha infundido la alarma en diversos sectores de la población de la Frontera Sur, como a los derechohabientes del ISSSTE que se manejan por hemodiálisis, quienes temen por su salud ante la crítica situación que impera en el país.

En representación de ese grupo, Cristóbal Enrique López Martínez, indicó que la atención que han recibido en ese centro hospitalario no ha sido adecuada por falta de materiales o medicamentos, lo que los obliga a ir de un lado a otro en busca de soluciones.

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó que apenas acaban de recibir la información de que serían enviados al Centro de Diagnóstico del Sur (Cedis) Tapachula, para utilizar la unidad hospitalaria privada.

Sin embargo, aseguró que esta decisión no es definitiva y dentro de quince días volverán a la incertidumbre de no saber en dónde los seguirán atendiendo.

Por eso, pidió a las autoridades a que se preste mayor atención en los derechohabientes y resuelvan esa situación, que los mantiene en un vilo de contagiarse de coronavirus en cualquier momento, porque los traen de un lado para otro.

Tan solo en el caso de Tapachula son alrededor de 70 pacientes hemodializados que requieren de ese tipo de servicios. EL ORBE / Nelson Bautista