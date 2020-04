Piden Obras y Mayor Vigilancia en Colonia Lomas del Soconusco

Tapachula, Chiapas; 21 de Abril.- Francisco Pérez García, habitante de la colonia Lomas del Soconusco, ubicada al norponiente de la ciudad, denunció que tiene años que las calles de ese lugar se encuentran en pésimo estado.

Por ello, durante mucho tiempo han presentado sus peticiones a las autoridades en turno, pero que no han recibido respuestas positivas.

También tienen altos índices de inseguridad y que los robos y asaltos se han vuelto tema de todos los días, dijo.

En entrevista para este rotativo explicó que, en cualquiera de las calles de ese sector de la ciudad, los ladrones aprovechan para despojar a las víctimas, a quienes les roban sus relojes, celulares, cadenas, dinero en efectivo, mochilas, e incluso, hasta bicicletas.

Consideró que esa colonia tiene muchos rezagos que no han sido atendidos oportunamente y que, en el caso de la policía, no hace sus rondines de vigilancia y eso es aprovechado por la delincuencia para hacer de las suyas.

Asimismo, el número de migrantes que se fue a vivir a Lomas del Soconusco creció rápidamente en los últimos meses y, sin acusarlos directamente, reconoció que simultáneamente también se incrementó la inseguridad.

Por ello pidió a las autoridades tomarlos en cuenta a la hora de proyectar el arreglo de calles y agendar la vigilancia policíaca de las colonias populares de la ciudad. EL ORBE / Nelson Bautista