Por Asaltos y Robos Piden Autoridades Rurales Mayor Vigilancia en Cantón “Los Toros”

Tapachula, Chiapas; 22 de Abril.- Enrique Salazar Toledo juez primero del cantón “Los Toros”, ubicado al sur de la ciudad, señaló que, uno de los mayores problemas de ese sector de la zona rural baja del municipio, es la inseguridad.

Puso como ejemplo que recientemente asaltaron a un joven, le quitaron la motocicleta en la que viajaba y los delincuentes dispararon armas de fuego, para poder huir.

“Es necesario que haya mejor vigilancia, incluso como autoridad rural les he llamado a las corporaciones policiacas para atender algún auxilio para la población y, si llegan, lo hacen una o dos horas después, ya que los ladrones huyeron”, comentó.

En entrevista para EL ORBE, indicó que la petición de los pobladores es que se hagan los rondines de seguridad, no solo en esa comunidad, sino también en las aledañas.

En el caso explícito de ese cantón, indicó que por años han hecho varias gestiones para la atención de sus problemas principales, pero que no tenido respuestas positivas.

Mencionó que el camino principal de esa comunidad, que les sirve a los habitantes para trasladarse de un lugar a otro y para sacar sus cosechas, se encuentra literalmente inservible.

Así también, que hay un puente que se encuentra en muy mal estado y que pone en riesgo a los que pasan por ahí

La población rural ha resentido mucho que el Gobierno Federal suspendiera los apoyos que llegaban a través del programa «Prospera» y que por eso la pobreza ha aumentado, señaló.

Se necesita urgentemente, según opinó, que el Gobierno atienda las necesidades de la población, sobre todo la que vive en las áreas rurales, ya que regularmente son los menos beneficiados. EL ORBE / Mesa de Redacción