Denuncian Presunta Corrupción en Entrega de Recursos Federales

*Hacen Firmar de Recibido a Familias Humiles, Pero el Dinero no les Llega.

Tapachula, Chiapas; 29 de abril. – Norma Karina Pérez Vargas, una humilde madre de una menor con capacidades diferentes, denunció que funcionarios la están obligando a firmar de recibido los apoyos gubernamentales para ese sector vulnerable de la sociedad, pero que no le están entregando el dinero.

Ante los medios de comunicación explicó que su niña, de escasos siete años de edad, sufre de epilepsia y otros problemas psicomotores, que le imposibilitan poder sobrevivir por sí sola, incluso moverse.

Por esa situación, decidió inscribirla el programa de asistencia para las personas con esas capacidades, donde salió beneficiada.

La señora cobró los dos primeros apoyos de gobierno y esos recursos le sirvieron para alimentarla y comprarle medicinas, pero ya no llegó el tercero.

Indicó que le pidieron más documentos, como la credencial de elector de la madre y hasta la CURP de la niña, además de que le insistieron en que debería de firmar, una y otra vez, como si estuviera recibiendo el dinero.

Sin embargo, de acuerdo a su versión, los servidores públicos que le deberían entregar los apoyos, le han dicho que el dinero no llegó.

Sus problemas se acrecentaron porque los sectores productivos se paralizaron y con ello muchas personas quedaron sin trabajo, como ella, y se tienen que mantener en casa.

Temiendo de que alguna persona se esté quedando con esos recursos y de posibles actos de corrupción, pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se realice una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Indicó que lo único que pide es que le entreguen los apoyos para poder sostener a su hija, tal y como lo ha venido firmando. EL ORBE / Mesa de Redacción