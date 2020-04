Múltiples Comunidades sin Internet Para Recibir Clases en Línea

*Afectados Más de 10 Mil Niños Man.

Tapachula, Chiapas; 29 de abril. – Alrededor de diez mil menores de edad de decenas de comunidades de la zona rural alta de Tapachula y de municipios aledaños, incluyendo a los indígenas mam, están teniendo problemas con la educación virtual implementada en los últimos días por el gobierno federal, luego de la suspensión de clases por la pandemia del Covid-10,

Bernardo Santos Balboa, secretario del Consejo Regional Indígena Maya Mam del Soconusco. dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que la población de esas regiones son muy bajos recursos económicos y que no hay internet ni telefonía para poder acceder a ese programa.

Y es que la Secretaría de Educación Federal implementó esa estrategia, en donde los alumnos del sistema básico retomaron sus clases de manera virtual, ya que se prolongó por un mes más la cancelación de las clases presenciales.

Dijo que a través de ese Consejo están apoyando a los barrios y comunidades de esas regiones, sobre todo distribuyendo documentos que sirvan de apoyo para los estudiantes, pero no es suficiente.

Indicó que otro de los problemas por los que están atravesando es que, tanto los cuadernillos como los libros de texto que les distribuyeron dice que están impresos en “lengua materna”, es decir, en Español, pero, para ellos, debería ser en Mam.

“Por eso decimos que la Secretaría de Educación no se ha acercado a los ´tatas´ de nuestras comunidades e incluso hasta creemos que nos tiene olvidados”, comentó.

De manera ordinaria, la educación en las regiones serranas es todo un reto por los difíciles accesos y las condiciones precarias en las que se ejerce, “y ahora es peor porque los maestros no están llegando por la cuarentena”.

Con ese balance de los primeros días de la educación a distancia, Santos Balboa consideró que, por lo menos en las zonas indígenas, se corre alto riesgo de que se pierda el ciclo escolar.

Por eso hizo un llamado al gobierno federal a que se ponga en marcha una estrategia educativa alterna, que vaya enfocada a los indígenas y para aquellas zonas del país en donde el acceso a la tecnología es muy difícil. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello