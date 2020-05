Defraudadores Lucran con la Crisis de los Mexicanos

Tapachula, Chiapas; 1 de Mayo.- La crisis económica que se ha desatado en el país por la paralización de los sectores productivos en el país, como daño colateral producido por la presencia del Covid-19, está siendo aprovechada por instituciones bancarias y extorsionadores para lucrar impunemente con la necesidad de la población.

Diego Gallegos, empresario local en el ramo de la impresión digital, dijo en entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, que la pandemia obligó en las últimas semanas a miles de negocios a cerrar sus puertas, pero manteniendo nóminas y gastos de operación.

Muchas de esas empresas tuvieron que liquidar a sus trabajadores y otras están a punto de hacerlo, por lo que la economía en México está siendo afectada en lo general, porque hay muchos pagos, pero no hay ingresos.

En el primero de los casos, se refirió que varias instituciones bancarias se están aprovechando de esa situación, haciendo llamadas telefónicas a representantes de empresas y hasta cuentahabientes para ofrecerles grandes créditos, sabiendo la desesperación que hay.

Los recursos se los depositan de inmediato para que puedan disponer del efectivo. Sin embargo, las actividades productivas y comerciales siguen paralizadas y, hasta ahora, no se sabe en qué mes del año se reactivarán, es decir, aún no hay ni habrá ingresos.

Sin embargo, los intereses se estarán generando oportunamente y, de fallar en los pagos, también se acumularán multas, hasta hacer impagable la deuda.

“El banco nunca va a perder. El que adquirió el crédito no tendrá los recursos suficientes para poder pagar ni siquiera el capital que le dieron, mucho menos los intereses y los recargos”, señaló.

Por eso dijo que la sociedad en general, incluyendo a los empresarios, deben de reducir al máximo los gastos para evitar caer en las redes de los bancos.

Además, que el Gobierno Federal debería de impulsar una estrategia para apoyar a las empresas, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas, por medio de recursos a fondo perdido para que se siga generando empleos y la economía nacional no se colapse.

De atrasarse en algún pago, los cobros también se hacen por teléfono, mañana, tarde y noche, incluso en días de asueto, domingo o ahora en contingencia.

En el caso de las extorsiones, puso de ejemplo su propia situación, en la que una persona el llamó por su nombre y a su teléfono particular, para tratar de engañarlo de que se trataba del contador de la empresa y que requería que se hicieran unos depósitos.

“Cuando más necesidad hay en la población es cuando más extorsiones se cometen”, dijo al hacer un llamado a la sociedad en general a no caer en ambos engaños, porque a lo único a lo que le llevarán es perder su dinero.

Independientemente de ello, en Tapachula se reciben llamadas de varios estados de la República ofreciendo créditos a cambio de que las personas confirmen sus datos personales.

Se desconoce cómo es que los extorsionadores tienen los números de teléfonos personales y algunas referencias privadas de quienes pretenden defraudar.

De acuerdo a cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, en México se registran 5.7 millones de delitos que involucran fraude o extorsión al año, de los cuales 92 por ciento se realizan vía telefónica desde grandes diversas ciudades.

Ese Consejo cuenta con una base de datos de al menos 150 mil números telefónicos de presuntos extorsionadores que tienen actividades de fraude o intentos de secuestro digital, aunque no todas las líneas están activas.

Mientras que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reconoció que existe una tendencia en los reclusorios para hacer extorsiones con llamadas telefónicas desde dentro, principalmente en las cárceles de Oriente, Norte, Santa Martha y la Penitenciaría. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello