Migrantes Causan Problemas en Colonias Populares de Tapachula

*Arman Escandalosas Borracheras y Tiran Basura en las Calles.

Tapachula, Chiapas; 2 de Mayo.- Vecinos de diversos sectores de la ciudad siguen denunciando que los migrantes no solo se ha ido apoderando de viviendas que encuentran desocupadas, sino que también generan infinidad de problemas.

Por ejemplo, en la 15ª Avenida Norte, entre la 11ª y la 13 Calle Oriente, de la colonia Centro, Edgar Montes Escobar señaló en entrevista que ahora los extranjeros indocumentados se encuentran en todas partes de Tapachula.

Su colonia no es la excepción, señaló, porque los migrantes han ido a vivir por todo esa zona y que, de entrada, tiran la basura en las calles y banquetas, “aún cuando ya no hay pretexto porque pasan los camiones recolectores, al menos tres veces a la semana”.

Consideró que la actitud de esos extranjeros es -más que nada- una situación cultural que han traído consigo.

“El Gobierno Federal ya debería de entregarles sus documentos de salida para que los migrantes puedan seguir su camino hacia los Estados Unidos, o en su caso, realizar operativos para deportarlos hacia sus naciones de origen”, opinó.

De acuerdo a Montes Escobar “los migrantes solamente han llegado a Tapachula alterar el orden de una ciudad pacífica”.

Así también, que en todo ese sector de la ciudad hay muchas personas de color que se mantienen agrupadas en las banquetas y no solo no cumplen con las disposiciones en materia de salud por la presencia del Covid-19, sino que además, dejan tirada la basura en las calles

Dijo que muchos de esos migrantes organizan fiestas con música a todo volumen y con bebidas embriagantes, por lo que se han visto en la necesidad de ir a decirles que le bajen a los escándalos.

Dejó en claro que no se trata de discriminación de razas, “sino que simplemente la gente de Tapachula tiene otras costumbres y otra cultura, además de que somos pacíficos; en tanto que ellos no respetan ni valoran que están en un país ajeno”.

Consideró que el Instituto Nacional de Migración (INM) no está haciendo bien su trabajo, ya que el argumento de los migrantes para permanecer en la ciudad es que no les extienden sus documentos para que puedan seguir su destino hacia los Estados Unidos.

“La realidad es que ellos no pueden cumplir con el sueño americano porque Migración entorpece los trámites de esos documentos”, comentó.

Por otro lado, hizo un llamado a las autoridades para que los incluyan en los programas gubernamentales de rehabilitación de los servicios públicos porque, en el caso de ellos, tienen problemas en las redes de drenaje y agua potable. EL ORBE / Mesa de Redacción